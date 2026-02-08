Corriere dello Sport: “Napoli pazzesco: più forte di tutto”

“Napoli pazzesco: più forte di tutto”. Il Corriere dello Sport celebra così l’impresa del Napoli, capace di uscire vittorioso da Marassi al termine di una partita folle, intensa e segnata da continui colpi di scena. Una gara che sembrava stregata e che invece gli azzurri hanno trasformato in una prova di carattere assoluto.

A sbloccare il match è McTominay, che firma il vantaggio prima di essere costretto a fermarsi per infortunio. Un colpo duro, seguito poco dopo dal raddoppio di Hojlund, che conferma il suo momento positivo e tiene il Napoli in partita nonostante le difficoltà crescenti.

Il finale diventa drammatico: Buongiorno è protagonista di un episodio che scuote la squadra, mentre l’espulsione di Juan Jesus costringe il Napoli a difendersi in inferiorità numerica negli ultimi minuti. Il Genoa prova ad approfittarne, spingendo con forza, ma la squadra di Conte resiste con ordine, sacrificio e compattezza.