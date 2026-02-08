Antonio Corbo su La Repubblica elogia Antonio Conte

La vittoria del Napoli a Marassi non nasce solo da un rigore allo scadere, ma da una lettura lucida e istintiva della partita. È questo il punto centrale dell’analisi di Antonio Corbo su La Repubblica, che dedica parole di grande apprezzamento ad Antonio Conte, protagonista assoluto del successo contro il Genoa.

Nel momento più critico della gara, con il punteggio bloccato sul 2-2, il Napoli in inferiorità numerica e il Genoa spinto dall’entusiasmo, Conte capisce che continuare con il piano iniziale sarebbe stato fatale. La squadra è stanca, sotto pressione, e il rischio di subire il colpo decisivo è concreto.

È allora che il tecnico salentino interviene in modo diretto e quasi viscerale. Abbandona l’idea di una costruzione elaborata dal basso e impone una svolta netta: gioco verticale, palloni lunghi, massima immediatezza. L’obiettivo è chiaro: cercare Højlund in profondità per allungare il Genoa, togliere pressione e ribaltare l’inerzia emotiva della partita.