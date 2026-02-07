De Rossi: “sono convinto che faremo una grande partita. Ecco cosa ho preso da Conte…”

Ecco le dichiarazioni di De Rossi a Dazn nel pre-partita di Genoa – Napoli:

Sulla mancanza di vittorie contro le big: “ne parlavamo oggi con il mio staff, i ragazzi se lo meritano dopo le prestazioni col Milan e la Lazio. Sono convinto che faremo una grande partita”.

Su cosa ha preso da Conte: “la cosa più semplice e sorprendente è che era coerente con se stesso e ci spiegava ogni sua decisione. Ho preso questo da lui e da Spalletti ed era gente che ti convinceva col loro calcio e la loro coerenza. E’ un grandissimo allenatore ed è emozionante per me sfidare questi mostri sacri”.

Su Amorim: “abbiamo cercato tanto un giocatore che potesse fare il play dinamico e aggressivo. Abbiamo virato su di lui perche ha talento nel far girare la squadra e fa giocate sempre utile. Mi piacerebbe metterlo davanti la difesa anche se abbiamo giocatori forti come Frendrup e Onana. Ha gamba e anche una buona fase d’interdizione”.