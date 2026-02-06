Tuttosport – “Vergara, il nuovo eroe made in Napoli”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna di Tuttosport non risparmia gli elogi per Antonio Vergara, assoluto protagonista di questo periodo del Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

5 volte consecutivamente titolare nelle ultime 5 gare disputate dal Napoli. Due in Champions, con la rete al Chelsea da giocoliere consumato, e tre in campionato, dove ha messo ko la Fiorentina con una ripartenza da centometrista. Due gol in tre giorni, entrambi allo stadio Maradona, sotto la Curva B che ha trovato finalmente il suo nuovo eroe made in Napoli”.

Articolo precedenteRepubblica – “Napoli, Beukema ancora in panchina contro il Genoa? Le ultime”
Articolo successivoClamoroso Romano – “Napoli, c’era l’accordo per Mainoo! Ecco perchè è saltata la trattativa”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE