Tuttosport – “Vergara, il nuovo eroe made in Napoli”

L’edizione odierna di Tuttosport non risparmia gli elogi per Antonio Vergara, assoluto protagonista di questo periodo del Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“5 volte consecutivamente titolare nelle ultime 5 gare disputate dal Napoli. Due in Champions, con la rete al Chelsea da giocoliere consumato, e tre in campionato, dove ha messo ko la Fiorentina con una ripartenza da centometrista. Due gol in tre giorni, entrambi allo stadio Maradona, sotto la Curva B che ha trovato finalmente il suo nuovo eroe made in Napoli”.