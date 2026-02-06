Tuttosport – “Napoli, Rrahmani rappresenta una garanzia per Antonio Conte: i numeri parlano chiaro”

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sull’importanza di Amir Rrahmani per questo Napoli. Il difensore kosovaro rappresenta una vera e propria garanzia per Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il ritorno del kosovaro rappresenta una garanzia per Conte che ha sofferto la sua assenza. I numeri parlano chiaro: con lui il Napoli ha subito solo 11 gol in 19 partite, senza 26 reti in 15 gare. Impressionante il dato dei clean sheet: 12 in 19 match con Rrahmani, soltanto uno senza di lui. Per difendere la zona Champions e provare ancora ad inseguire la vetta della classifica, il Napoli non può più fare a meno del suo leader della difesa, i numeri dicono che di fatto è indispensabile e ci sarà bisogno di lui nella fase cruciale della stagione, in cui il Napoli si giocherà tutto.”