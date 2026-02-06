Romano: “Non c’é mai stato il “click” tra Lucca e Conte”

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, racconta sul suo canale YouTube della breve esperienza di Lorenzo Lucca al Napoli, arrivato dall’Udinese nell’ultima finestra di mercato estiva, e del suo rapporto con l’allenatore dei Partenopei, Antonio Conte. In 23 partite giocate tra tutte le competizioni, Lucca ha messo a segno solo 2 gol senza convincere tifosi ed allenatore, prima di essere ceduto in prestito al Nottingham Forest a gennaio.

Di seguito, ecco le parole di Romano: “Il discorso di Lorenzo Lucca é di un feeling che, in questo caso anche dal punto di vista tecnico, non é veramente mai scattato. Non c’é stato proprio il click tra Antonio Conte e Lorenzo Lucca, nonostante il Napoli abbia scelto in estate di investire su di lui non é mai decollato questo tipo di discorso. E allora prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest e vedremo cosa accadrà nell’estate 2026 tra Lucca, il Forest ed il Napoli“.