Romano – “Lang-Conte, l’alta tensione tra i due il principale motivo dell’addio”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato di fama mondiale, sul suo canale Youtube ha svelato i motivi dietro la cessione di Noa Lang a gennaio. Non solo motivi di natura tecnica, ma anche altro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“A fine dicembre qui sul canale vi dicevo: ‘Occhio, perché Noa Lang può partire, può andare in Turchia. Lang rispose con una storia su Instagram e in tanti dissero: ‘Sta smentendo, vuole restare al Napoli’. La realtà è che tra Noa Lang e Antonio Conte il feeling non è mai scattato… Ricorderete quel periodo di crisi del Napoli dopo la trasferta di Bologna, a novembre, con la sosta per le nazionali. In quel momento c’è stata alta tensione tra Noa Lang e Antonio Conte, e ve lo raccontavo anche qui. Ci sono stati episodi piuttosto tesi e da lì il rapporto si è rotto. Con Antonio Conte bisogna mantenere sempre un atteggiamento consono all’allenatore, allo staff, alla squadra. Il Napoli ha capito che in inverno si sarebbe andati verso una separazione, ed è così che nasce l’addio di Noa Lang al Galatasaray. E’ un discorso che parte da novembre, va oltre l’aspetto tecnico.”