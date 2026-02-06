Romano: “Il Napoli stava lavorando da tempo su Milton Pereyra”

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano parla di Milton Pereyra, il nuovo attaccante argentino del Napoli che inizierà con la squadra Primavera dei Partenopei. Di seguito, ecco le parole di Romano sul suo canale YouTube: “A proposito di nuovi arrivi del Napoli, Milton Pereyra é un ragazzo di talento, é un ragazzo su cui il Napoli stava lavorando da tempo e su cui ha manovrato da tempo, ed é riuscito a portarlo in Italia.

Farà parte della Primavera, quindi é un’operazione che si é definita così ma é certamente un’operazione, si per il futuro, ma su cui il Napoli é convinto di poter fare un percorso importante. Poi questo lo dirà il campo, lo diranno gli sforzi del ragazzo, il lavoro dello staff del Napoli, ma é sicuramente un investimento per il futuro interessante“.