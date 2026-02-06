Romano: “Il Napoli aveva valutato anche Boey come terzino”

In questi ultimi giorni di mercato, il Napoli era alla ricerca di un terzino destro visto che si temeva il peggio per l’infortunio di Di Lorenzo. Oltre alle idee Zappa, Norton-Cuffy ed Holm, l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, svela il nome di un altro terzino destro valutato dal Napoli: Sacha Boey del Bayern Monaco (adesso in prestito al Galatasaray). Di seguito, ecco le parole di Romano: “Vi svelo un nome che il Napoli ha cercato poco dopo l’infortunio di Di Lorenzo, ed é Sacha Boey, laterale del Bayern Monaco che si prendeva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Io credo che se il Napoli avesse deciso di prendere un terzino al posto di Di Lorenzo sarebbe stato 50% (forse 51%) Zappa, 49% Boey: ma l’operazione non si fa perché Di Lorenzo sta meglio e il Napoli sceglie di non procedere. Chiaramente su Boey é successo altro, cioè nelle ultime 24 ore l’ha preso il Galatasaray che lo ha riportato con sé in Turchia (perché Boey arrivava al Bayern dal Galatasaray). Ma é un giocatore su cui il Napoli aveva fatto delle valutazioni, un nome segreto, ma poi l’infortunio di Di Lorenzo é stato meno grave del previsto“.