Romano: “Ecco la formula fantasiosa con cui il Napoli ha acquistato Giovane”

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, parla della formula con cui il Napoli ha acquistato Giovane, ex attaccante del Verona, in questa finestra di mercato invernale conclusa da poco. Ecco le sue parole. “Il Napoli ha cercato un esterno, lo ha fatto con grande insistenza ed ha preso Giovane con una formula fantasiosa: titolo definitivo a costi bassi e bonus per arrivare a un pacchetto complessivo da circa 20 milioni di euro.

La Lazio lo aveva trattato, la Roma lo aveva valutato, l’Atalanta non é mai stata vicina, quella notizia non era vera. Ma il discorso del Napoli é stato anche per un discorso di utilità abbastanza convincente da subito per tutti, quindi si é capito immediatamente che Giovane avrebbe aspettato il Napoli“.