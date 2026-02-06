Repubblica – “Napoli, Beukema ancora in panchina contro il Genoa? Le ultime”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta le possibile scelte di formazione di Antonio Conte, in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa, in programma domani sabato 7 febbraio alle ore 18:00. Ecco un estratto dell’articolo:

“L’allenatore (non ci sarà la conferenza stampa di vigilia, ormai è diventata un’abitudine) deciderà oggi la formazione nel corso dell’ultimo allenamento, ma non dovrebbe cambiare molto rispetto alla Fiorentina. La novità è il rientro di Rrahmani: il leader del reparto arretrato ha smaltito l’infortunio. Giocherà sul centrodestra con Buongiorno e Juan Jesus in una difesa che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. Conte ritroverà quasi certamente pure Milinkovic-Savic (ma a Marassi dovrebbe giocare ancora Meret) e Mazzocchi che oggi proverà a strappare la convocazione. Ancora in dubbio Politano: non è escluso che rientri direttamente in Coppa Italia col Como senza affrettare i tempi.”