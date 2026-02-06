Pedullà: “Si capiva da mesi che non ci sarebbero stati margini per Lang e Lucca”

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà dice la sua sulle brevi esperienze di Noa Lang e Lorenzo Lucca al Napoli, entrambi arrivati in estate rispettivamente dal PSV Eindhoven e dall’Udinese, per poi essere ceduti in questa finestra di mercato invernale rispettivamente al Galatasaray ed al Nottingham Forest. Di seguito, le parole di Pedullà ai microfoni di SportItalia.

“La stessa cosa di Noa Lang é capitata a Lucca: un totale di 60 milioni di euro. Molti allenatori farebbero festa per 4 sessioni di mercato con 60 milioni. Si capiva da mesi che non ci sarebbero stati margini per loro due. Dispiace soltanto una cosa: appartengono ad un investimento corposo che il Napoli ha fatto senza alcun tipo di ritorno“.