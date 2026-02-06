Napoli, Giammarioli – “Rinnovo McTominay? Siamo preoccupati, è difficile tenere certi giocatori”

Leonardo Giammarioli, Chief Global Business Development Officer della SSC Napoli, è intervenuto a TalkSport nel corso di White and Jordan, dove tra i vari argomenti si è soffermato sul futuro di Scott McTominay e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Futuro McTominay? Certo che siamo preoccupati. Ma alla fine, soprattutto Scott, che è un ragazzo molto simpatico, merita di continuare a progredire. Forse non ora, forse non la prossima stagione, ma se in futuro si presenterà l’occasione giusta, se la sarà meritata. Guardate lo Stoccarda, volevano tenere Nick Woltemade, ma quando arriva un’offerta del genere, non c’è molto che si possa fare, quando il giocatore vuole andarsene e i soldi sono tanti. È difficile per le squadre italiane: il campionato continua a perdere entrate. Stiamo cercando di migliorare ed essere competitivi. Trattenere i giocatori è difficile, non è stato facile prenderli (giocatori come McTominay e Gilmour), è ancora più difficile tenerli. Lavoriamo anche prendendo i giocatori e portandoli al livello successivo. Penso che l’ambiente Napoli sia adatto alla loro crescita e poi potremo crescere come club grazie al loro sostegno. Lo scouting è molto importante e penso che nel complesso l’ambizione di giocare per il Napoli, grazie all’eredità di Diego Maradona, sia enorme. Questa è un po’ la nostra strategia: prendere giocatori che sono già maturi, ma non ancora a quel punto della loro carriera, e fargli fare il passaggio definitivo per diventare i migliori giocatori del mondo.”