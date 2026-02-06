L’Ex – Ostigard a il Secolo XIX – “Ferraris il miglior stadio d’Italia. Napoli? Possiamo battere anche i più forti”

Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX, dove si è soffermato sull’impatto del mister Daniele De Rossi sulla squadra rossoblù e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ho giocato in tutti gli stadi d’Italia, il Ferraris è tra i migliori. Anzi, il migliore, così compatto, con i tifosi vicino, c’è uno scambio di energia unico. Ricordo quando venni qui col Napoli, da rivale pensi ‘qui è dura’. In casa sentiamo di poter battere tutti. Sono felice del riscatto anticipato, mi piace tutto, club, città, tifosi. Vorrei fare qualcosa di speciale col Genoa. Con De Rossi non ci arrendiamo mai. Il mister è perfetto per il Genoa, ha passione, qui serve gente che dà tutto. Dopo il suo primo discorso pre-partita sentivo una carica tale da poter ‘ammazzare’ qualcuno, ti dà motivazioni incredibili. Vogliamo vincere più partite possibili per salire in classifica. Ora sappiamo di poter sconfiggere anche chi è più forte. Ci proveremo pure sabato con il Napoli”.