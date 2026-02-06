Gds – “Napoli, Conte recupera due top in vista del Genoa”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità per quanto riguarda la situazione degli infortunati in casa Napoli che, secondo quanto si evince dal quotidiano, Antonio Conte recupererà due giocatori: si tratta di Amir Rrahmani e di Vanja Milinkovic-Savic. Ecco un breve e strato dell’articolo:

“Altrove, dovrebbe restare il Napoli che ha battuto la Fiorentina sabato scorso e si è potuto permettersi una settimana vuota da impegni. Politano resta a rischio, Mazzocchi sta così e cosi e comunque la rifinitura a questo serve: a capire.”