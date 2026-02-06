CorSport – McTominay vuole eguagliare i 13 gol della scorsa stagione

Uno dei principali protagonisti della vittoria del quarto Scudetto del Napoli, Scott McTominay, continua ad essere un giocatore importante per la squadra di Conte. Attualmente il centrocampista scozzese classe 96 é a quota 9 gol stagionali (5 gol in campionato, 4 in Champions League).

Come rivelato dal Corriere dello Sport, uno degli obiettivi di McTominay é quello di eguagliare i suoi 13 gol della scorsa stagione (12 in campionato, 1 in Coppa Italia). Attualmente é a -4 gol dal raggiungere quell’obiettivo, gli mancano almeno 16 partite tra campionato e Coppa Italia (dipende quando terminerà il percorso in coppa del Napoli, altrimenti le partite stagionali rimanenti saranno 18 o 19).