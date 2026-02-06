Cds – “Sterling, semplice suggestione oppure c’è qualcosa di vero? Le ultime”

Sterling al Napoli, è possibile? Ieri, il noto quotidiano inglese The Sun ha riportato di una presunta trattativa tra il club e l’entourage del giocatore per portare l’esterno a vestire la maglia azzurra, e oggi ne ha parlato anche il Corriere dello Sport. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli osserva e riflette, sostiene il tabloid inglese. Il profilo è di altissimo livello internazionale e garantirebbe esperienza, strappi e profondità offensiva, ma l’operazione resta complessa soprattutto per i costi complessivi dell’ingaggio. Il club azzurro, già attento agli equilibri economici della rosa, non intende fare passi più lunghi della gamba. Sterling, dal canto suo, cerca una nuova sfida che gli permetta a 31 anni di rilanciarsi dopo stagioni altalenanti. Per ora si tratta di una suggestione di mercato, ma il Napoli resta alla finestra: se le condizioni dovessero cambiare, l’inglese potrebbe tornare d’attualità”.