CdM – Rrahmani potrebbe muoversi sul centro-destra contro il Genoa

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la partita di domani tra Genoa e Napoli (in programma alle 18) potrebbe vedere il rientro in campo di Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro non gioca dalla partita interna dei Partenopei contro il Sassuolo il 17 gennaio di quest’anno, prima del suo infortunio (lesione distrattiva al gluteo sinistro).

Rrahmani ha giocato per circa 70 minuti nell’allenamento congiunto con il Giugliano, e domani a Genova potrebbe muoversi sul centro-destra, cosa che non gli capita da quando giocava per il Verona: a completare la difesa dovrebbero esserci Juan Jesus e Buongiorno. A riportare ciò é sempre il Corriere del Mezzogiorno.