Ambrosini – “L’Inter ha urgenza di vincere lo scudetto, ecco il motivo”

Massimo Ambrosini, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio, dove ha espresso la sua opinione in merito alla percorso compiuto sin qui dall’Inter in campionato. Eccone un estratto:

“Il Milan non ha l’urgenza di vincere la Serie A, cosa che invece ha l’Inter. Se dovessero arrivare con questi punti allo scontro diretto, un successo dei nerazzurri sancirebbe la fine, un’affermazione dei rossoneri invece consentirebbe anche alle altre di riavvicinarsi. Magari una fiche poi puoi metterla anche su di loro. Sarà un’occasione clamorosa. Se hai l’obiettivo minimo a 7 punti di distanza sei leggero, tranquillo. L’Inter ha dimostrato storicamente di non essere tanto in grado di gestirlo quel distacco lì, lo abbiamo visto anche negli altri anni”.