Ag. Giovane a Tuttosport – “Il Napoli si è mosso prima di tutti, potrà crescere in una piazza pazzesca!”

Il Napoli si è mosso prima di tutti per Giovane. A confermarlo è Beppe Riso, agente tra gli altri di Lorenzo Lucca e non solo, in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più complicati da portare a termine, ma alla fi ne ce l’abbiamo fatta. Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere”