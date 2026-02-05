Vergara a Crc: “Conte mi ha migliorato, in ritiro mi ha dato un consiglio. Qui mi sento come a scuola. Pressione di giocare da napoletano? Non ne avverto”.

Antonio Vergara, calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della società. Qui, si è parlato a tutto tondo del suo rapporto con la squadra e Conte, di cosa significa per lui giocare in azzurro e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

Hai questo tatuaggio che tu hai, pensavo ci fosse scritto amore ed invece c’è scritto Aurora. Chi è?

“È mia sorella piccola”.

A chi hai dedicato i tuoi gol?

“Non ho pensato a nessuno, ero felice di aver segnato. Il primo con il Chelsea è stato una sorpresa, non me lo aspettavo nemmeno io. Il secondo con la Fiorentina avevo invece tutto lo stadio ad esultare con me. Ed è stato più bello perché si è vinto”.

Di dove sei?

“Nato a Frattaminore, vissuto a Frattamaggiore”.