Sacchi indica Vergara per la Nazionale: “Conte può migliorarlo e Gattuso può fari un pensiero…”

Marzo 2026 sarà un mese delicatissimo per la Nazionale italiana, reduce da un periodo molto complicato. Gennaro Gattuso sarà infatti chiamato a trascinare gli azzurri ai Mondiali che si terranno in estate tra Canada, Stati Uniti e Messico. Il giorno 26 marzo, l’Italia giocherà contro l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, l’accesso alla manifestazione sarà determinato da una partita finale tra la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina, e si giocherà in trasferta. In un periodo così difficile per la Nazionale, è ora di guardarsi intorno e andare alla ricerca di nuovi talenti. Arrigo Sacchi, ex Ct della Nazionale, indica tre su La Gazzetta dello Sport: Francesco Pio Esposito, Marco Palestra e Antonio Vergara. Di seguito, il suo focus sul numero 26 del Napoli.

“Vergara, centrocampista con spiccate doti offensive che Antonio Conte, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la sua squadra, sta inserendo con continuità. È un talento che ha bisogno di apprendere e di crescere: ha ancora poche partite di Serie A nelle gambe, gli va concesso tempo. Con le lezioni di Conte non può che migliorare. Magari Gattuso potrebbe farci un pensiero, senza gravarlo di responsabilità”.