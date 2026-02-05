Sabatini: «Vergara è la risposta a chi dice che in Italia i giovani non trovano spazio, vi spiego»

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti, ci si è soffermati anche su Antonio Vergara, talento del Napoli. Di seguito, ecco le sue parole a riguardo.
- Come sta facendo Vergara a Napoli?
- «Ecco, appunto. Quella è la risposta a chi dice che in Italia i giovani non trovano spazio. Se sei forte lo spazio lo trovi eccome, l’attenzione ce l’hai se la meriti. Vergara è impressionante, ha numeri formidabili e Conte lo sa bene. Un altro che sa già come muoversi è Arena, il gol che ha fatto col Torino lo dimostra».