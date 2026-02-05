Repubblica – Verso Genoa-Napoli, difficile il recupero di Milinkovic-Savic. Mazzocchi e Politano ci provano

Antonio Conte sarà ancora chiamato a fare i conti con l’emergenza infortuni in vista della trasferta di sabato 7 febbraio contro il Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sperano nella convocazione Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano. Sembra difficile rivedere in campo Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’emergenza è tutt’altro che finita e con Milinkovic-Savic non ancora del tutto recuperato è necessario evitare rischi a Meret. Da verificare le condizioni fisiche di Mazzocchi e Politano, che proveranno a strappare in extremis la convocazione per Genova. Ma Conte avrà almeno qualche alternativa in più in attacco, grazie al buon approccio avuto con il Napoli di Giovane e Alisson Santos. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha deciso di puntare su di loro e per questo è sfumato il sogno sul mercato di Lorenzo Insigne. I due brasiliani dovranno scacciare via pure i rimpianti per l’amarcord mancato, insomma. I campioni d’Italia hanno bisogno però soprattutto dei loro gol e di quelli di Lukaku”.