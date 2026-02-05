Repubblica – Napoli-Giugliano, Conte ha testato Lukaku e Rrahmani. A riposo i centrocampisti

Ieri, sotto la pioggia, è andato in scena un allenamento congiunto tra il Napoli ed il Giugliano, formazione militante in Serie C. Ora che gli azzurri dovranno competere solo per campionato e Coppa Italia, racconta La Repubblica, Conte potrà sfruttare i vantaggi della cosiddetta settimana tipo. Tra questi, anche il poter permettere di aggiungere minuti nelle gambe ai vari rientranti dagli infortuni. Di seguito, ecco quanto riportato.

“È il caso in primis di Romelu Lukaku, che è reduce da cinque mesi e mezzo di stop e finora è sceso in campo soltanto per tre brevissimi spezzoni di gara, contro Juventus, Chelsea e Fiorentina. Ma del test al Training Center ha approfittato anche Amir Rrahmani, che è a sua volta al rientro dopo un infortunio muscolare ed è rimasto in campo per quasi 90’, confermando di essere pronto per la trasferta di dopodomani (ore 18) a Genova. Il difensore kosovaro è stato schierato al centro del reparto arretrato, con ai suoi lati l’olandese Beukema e l’uruguaiano Olivera, altri due azzurri che finora hanno trovato poco spazio nelle rotazioni e hanno bisogno di aumentare i giri dei rispettivi motori. Nessun esperimento invece a metà campo, dove c’è stata una chance nel solito modulo 3-4-2-1 per quattro ragazzi della Primavera. Di Anguissa continua a non esserci traccia ed è dunque destinato a slittare ancora il suo recupero, che potrebbe essere a questo punto preceduto pure da quello di Gilmour. Esentati ovviamente dal test McTominay, Lobotka, Elmas e Hojlund, stremati dal tour de force degli ultimi due mesi. Torneranno titolari a Marassi, auspicabilmente più riposati”.

“Hanno invece appena iniziato a sgomitare per una maglia Giovane e Alisson Santos: i rinforzi del mercato invernale del Napoli. Conte ha bisogno di conoscerli più da vicino e li ha schierati in coppia contro il Giugliano, ottenendo da entrambi delle buone risposte. L’ex attaccante dello Sporting Lisbona si è messo infatti in evidenza segnando una dopietta, quello del Verona mettendo la sua firma sul terzo gol della vittoria (3-1) degli azzurri, che tra i pali hanno schierato per motivi precauzionali Contini”.