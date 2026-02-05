Il Mattino – Napoli, è stato Conte a decidere di cedere Lang dopo soli sei mesi

Il Mattino commenta le dichiarazioni di Noa Lang, attaccante del Napoli ora al Galatasaray in prestito, il quale ha alluso ad un mancato feeling con il tecnico azzurro Antonio Conte: “La cessione di Lang dopo pochi mesi dal suo arrivo in estate è stata una scelta di Conte, ovviamente appoggiata da chi si occupa di mercato. (…) L’allenatore, in allenamento, ha provato a trasmettergli il suo credo, ma evidentemente l’attitudine dell’ex Psv non ha convinto”. Il quotidiano fa anche riferimento a un episodio che risale alla sosta nazionali, quando il ct olandese Koemen in conferenza stampa riferì che Lang gli aveva detto di non aver visto un pallone in 28 giorni di ritiro: “una doppia inesattezza che a Conte non era andata giù: il Napoli non ha mai avuto 28 giorni di ritiro e il pallone poi non era affatto mancato. Forse è per questo che quel feeling non c’è mai stato?”.