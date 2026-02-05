Gazzetta – Napoli, possibile rinnovo di contratto per Vergara: i dettagli

La Gazzetta dello Sport svela la volontà del Napoli di blindare Antonio Vergara con un nuovo contratto fino al 2031 e con un aumento dell’ingaggio: “Vergara è quel ragazzino che a luglio scorso ha rinnovato fino al 2030, perché forse era scritto persino sulla luna che lui, e fino a prova contraria, avrebbe gradito starsene a casa sua, un salto in auto da Frattaminore al Paradiso: però sono trascorsi ormai sette mesi e – soprattutto – quattro giorni e tra un po’, senza neanche dirselo, Aurelio de Laurentiis e Mario Giuffredi, il manager del calciatore, troveranno il modo per darsi un appuntamento e procedere con il ritocchino verso l’alto, che vuol dire adeguare da 400mila euro e rinnovare almeno sino al 2031”.