Cds – Napoli, intervento necessario per Di Lorenzo: ecco i tempi di recupero

Il Corriere dello Sport si sofferma su Giovanni Di Lorenzo, il quale si è sottoposto a un intervento chirurgico per un problema al piede sinistro: “Di Lorenzo, però, aveva cominciato la stagione con un altro problema al piede sinistro che ha sempre fatto finta di non accusare sostenuto e gestito dallo staff medico, stringendo i denti e continuando a giocare nonostante tutto. Contro tutto. Sul dolore. La situazione attuale, però, ha consigliato di unire le cose: il capitano ha deciso di risolvere tutti i guai in un sol colpo, dovendo comunque osservare un periodo di riposo forzato. Certo, i tempi magari si allungheranno un po’ rispetto alle previsioni di 6-8 settimane per il recupero dell’infortunio al ginocchio, ma se una specie di macchina inarrestabile come Di Lorenzo s’è arreso all’opportunità di intervenire vuol dire che era davvero necessario”.