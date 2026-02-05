Cds – Napoli, Alisson Santos scalpita per l’esordio in Serie A: le ultime

Il Corriere dello Sport scrive di Alisson Santos, ultimo arrivato in casa Napoli, debutterà col Genoa partendo dalla panchina: “Per l’attaccante acquistato dall’Hellas sarà la terza apparizione dopo l’esordio con la Juventus e il bis con la Fiorentina, collezionando tra l’altro 26 minuti in totale, mentre per il collega, che ha scelto il numero 27 liberato da Lucca, si tratterà di un debutto assoluto. Alisson è arrivato lunedì in città e a Marassi farà la sua prima apparizione in panchina e nel campionato italiano”.