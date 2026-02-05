CdS – Giovane tornerà utile, ma dovrà adattarsi all’intensità del Napoli

Giovane è stato uno dei due colpi del mercato di riparazione del Napoli. Arrivato dal Verona, il brasiliano si è fatto notare per la sua tecnica ben coniugata con una buona fisicità. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport traccia il profilo del calciatore e di come potrebbe inserirsi in azzurro.

“Il terzo timbro, dicevamo, l’ha pestato sull’erba del Training Center il secondo brasiliano della rosa. Il primo, in ordine d’arrivo della sessione di mercato appena conclusa: Giovane, certamente più avvezzo del compagno alla Serie A per aver giocato sei mesi con il Verona, segnando tre gol, e le ultime due partite con il Napoli. Di lui gli sportivi napoletani (e italiani) hanno visto e anche ammirato più cose, più giocate, è inevitabile: è arrivato e ha cominciato a strappare l’occhio e qualche copertina, frenando qua e là anche in linea con il rendimento dell’Hellas ma proponendo sempre un certo tipo calcio. Dovrà abituarsi all’altissima intensità della doppia fase del Napoli così come Alisson, questo sì, ma ha mezzi fisici notevoli e un’ottima base di allenamento. Tornerà presto utile, e molto. E nel frattempo potrà favorire l’inserimento del connazionale sbarcato dal Portogallo. Sarà una guida. E insieme dovranno aiutare la squadra a superare l’emergenza regalando energia nuova, fisica e mentale. E ritmo brasiliano. Che non guasta mai”.