Caressa: “Vergara doveva giocare prima? E Conte avrebbe dovuto togliere De Bruyne o McTominay quando stavano bene?”

Fabio Caressa, giornalista e telecronista, ha parlato sul suo profilo Instagram a proposito di Antonio Vergara, calciatore del Napoli. Qui, spiega come secondo lui non bisognava forzare Conte a schierarlo prima, poiché avrebbe dovuto togliere il posto a giocatori di primissimo livello come McTominay e De Bruyne. Di seguito, il sio pensiero.

“Ho sentito dire che bisogna dare fiducia ai giovani. Vergara forse aveva giocato poco, Conte poteva dargli più spazio. Ma, secondo voi, Conte doveva togliere McTominay, Anguissa, Lobotka, Politano e Neres quando stavano bene? Esattamente, se Conte avesse dovuto sempre schierare Vergara, al posto di chi avrebbe dovuto metterlo? Non si può parlare per partito preso. Vergara deve giocare… perché ha fatto 2 gol. Doveva giocare al posto di De Bruyne? Gioca perché gli altri si sono infortunati… Eh, ma gli altri non sono nessuno, doveva togliere il posto a fior di giocatori. Quindi attenzione, altrimenti si parla per partito preso e luoghi comuni. Ora, siccome è giovane, deve giocare e non devono giocare gli altri… Se crescerà con queste esperienze e gli auguro, diventerà il nuovo De Bruyne, allora va bene”.