“Un attaccante moderno, veloce e potente”. La Gazzetta presenta Milton Pereyra, ultimo colpo del Napoli

Milton Pereyra, classe 2008, è l’ultimo colpo del Napoli della sessione invernale di mercato. Arrivato dal Boca Juniors, sarà aggregato alla Primavera. Si tratta di un centravanti con caratteristiche moderne. Veloce e potente, è capace di partecipare al gioco, lavorare spalle alla porta e contribuisce anche in fase di non possesso. Strappato a diversi club europei, è legato in azzurro fino al 2028. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Milton Pereyra ha 17 anni, di mestiere fa il centravanti e il Napoli lo ha acquistato per la Primavera. Almeno per il momento, quindi, potrà crescere lontano dai riflettori e dalla pressione. Però il ragazzo sa il fatto suo, ha fisico e velocità, e pure un buon feeling con la porta. Pereyra è un attaccante moderno, uno che partecipa al gioco, bravo a destreggiarsi spalle alla porta e a contribuire anche alla fase di non possesso. Il Napoli è riuscito a strapparlo alla concorrenza di diversi club europei, convinto delle qualità del ragazzo, già sbarcato in città. Ieri ha svolto le visite mediche, da oggi si allenerà con i suoi nuovi compagni, in attesa magari che anche Conte possa vederlo da vicino e farlo allenare insieme alla prima squadra. Il Boca non gli aveva ancora fatto il contratto da professionista, così, grazie al meccanismo della responsabilità genitoriale, è potuto arrivare a Napoli da svincolato e si è legato al club azzurro fino al 2028. Diventerà maggiorenne a maggio e chissà se nel frattempo non sarà proprio il club di De Laurentiis a garantirgli il primo contratto da professionista della vita”.