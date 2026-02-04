Repubblica: Beukema in panchina, Conte sceglie Olivera: ora l’olandese deve rincorrere

L’alternativa ovviamente è Beukema, ma la sua esclusione contro la Fiorentina ha fatto rumore. Conte gli ha preferito Olivera subito dopo il ko del capitano Di Lorenzo e poi è stato chiaro nel post partita: «Al momento mi dà più garanzie di Beukema». Il difensore olandese pagato ben 31 milioni di euro in estate, uno degli acquisti più onerosi ha preso atto della situazione. Nessuna polemica, ma solo l’obiettivo di migliorare per guadagnare al più presto la maglia da titolare seguendo ovviamente le indicazioni di Conte che avrà qualche alternativa in più in panchina