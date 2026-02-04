McTominay-Napoli, prove di rinnovo fino al 2030! Nel prossimo mese agenti in città, i dettagli

Aria di rinnovo con il Napoli per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, arrivato l’estate scorsa dal Manchester United, non si è solo imposto come un talento di livello mondiale in azzurro, ma ha finito per innamorarsene. Intanto, le sue prestazioni non sono rimaste inosservate, tanto che il club punta a blindarlo subito, prima della vetrina dei Mondiali. L’accordo con il calciatore scade nel 2028 e prevede per lui 3 milioni netti di ingaggio, cifra che ovviamente andrà a salire. A riportare, è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Scott non voleva rimanere in Inghilterra per non tradire i Red Davils, e quando è sbarcato aNapoli è rimasto quasi sconvolto dall’entusiasmo con cui la città lo ha accolto. Napoli gli è entrata dentro dal primo istante, e gli ha regalato anche la gioia più grande: lo scudetto dello scorso anno è stato il suo primo campionato vinto in carriera. Scott si augura di vincerne ancora altri. E vorrebbe farlo sempre con l’azzurro addosso. Per questo, lui e il club sono pronti a sedersi intorno a un tavolo per cominciare a mettere le basi sul rinnovo del contratto: l’attuale scade tra due anni, estate 2028. I numeri realizzati col Napoli in un anno e mezzo hanno già stuzzicato l’attenzione di tanti top club. E il Mondiale alle porte rischia di essere un’ulteriore vetrina per Scott. Per questo il Napoli vuole provare a blindarlo già adesso, con un nuovo accordo fino al 2030”.