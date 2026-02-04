Lang: “Napoli? Non volevo andare via dopo 6 mesi. Non ho avuto feeling con Conte, un giorno parlerò ma per ora rispetto il club”

Noa Lang, calciatore del Galatasaray in prestito dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Transfer Deadline Show, in onda su Espn Nl. Qui, si è parlato a proposito del suo trascorso con la maglia azzurra e dei motivi che lo hanno portato a trasferirsi in prestito in Turchia. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé. Come posso dirlo in modo normale? Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda pensate che sia spesso colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Ho rispetto per il club con cui sono sotto contratto, ed ho costruito delle buone relazioni con molte delle persone al suo interno. Non è da me essere così politico. Galatasaray? Mi ci è voluto un po’ per accettare. Non sono il tipo che lascia una squadra dopo sei mesi, e l’ho indicato anche al club. A Napoli 9 persone su 10 volevano che restassi. Mi trovavo bene nel gruppo, mi sono allenato bene ogni giorno, poi quando giocavo i media parlavano male di me. Non ero d’accordo, perché nel nostro modo di giocare credevo di fare abbastanza. Bisogna essere trattati equamente, e questo credo non accadesse affatto. All’inizio pensavo di restare, ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa mia decisione è arrivata principalmente per questo”.