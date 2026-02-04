Il Mattino – Il punto sui rinnovi: Juan Jesus e Spinazzola vicini alla riconferma, ritocco dell’ingaggio per Anguissa. De Bruyne-Lukaku, dipenderà dalle scelte del club

È tempo di rinnovi in casa Napoli. Con alcuni elementi in scadenza ed altri da blindare, c’è bisogno di iniziare ad operare per costruire la squadra del presente e quella su cui costruire le fondamenta per il futuro. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino, che fa il punto completo della situazione.

“Una parte importante la giocheranno i rinnovi in vista per il club azzurro. A fine stagione sono due i calciatori in scadenza: Juan Jesus e Spinazzola. Entrambi possono guadagnarsi la riconferma a breve, soprattutto con il placet di Antonio Conte. Per l’allenatore sono stati due calciatori importantissimi che possono allungarsi la carriera ancora un po’ in azzurro nonostante l’anagrafica non più così giovanissima. Sul tavolo c’è il rinnovo di Rrahmani, in scadenza tra un anno ma virtualmente pronto a estendere il suo accordo per altri due anni fino al 2029 (c’era una opzione per il 2028) così come quello di Pasquale Mazzocchi, discusso nell’ultimo mese nonostante il futuro ancora in dubbio la prossima estate. Casi a parte saranno De Bruyne e Lukaku: entrambi in scadenza nel 2027, ma il loro futuro dipenderà anche dalle scelte di allenatore e club”.

“Poi c’è da lavorare per la mediana, perché ancora un po’ serve per i rinnovi di Lobotka e Anguissa, entrambi in scadenza tra un anno. L’obiettivo del Napoli è chiaro: estendere gli accordi e anche migliorare le condizioni economiche d’ingaggio di due pilastri visti in azzurro per la vittoria degli ultimi due scudetti. Ma il futuro di Lobotka, nel prossimo mercato, potrebbe anche essere aperto a eventuali offerte importanti visto che il calciatore non ha mai negato la possibilità di una esperienza in un altro campionato importante d’Europa. Zambo, invece, è un intoccabile per questo Napoli (rifiutate diverse offerte sei mesi fa), che vorrebbe estendere il contratto di almeno altre due annualità, portando a 4 milioni il suo ingaggio. Lo stesso trattamento che potrebbe ricevere Scott McTominay: negli ultimi mesi non sono mancati venti di mercato per lo scozzese, che ha sempre messo Napoli al centro ma ha ascoltato tutto e sa bene che altrove gli aprirebbero porte e portafogli. La scadenza del suo contratto è fissata al 2028, per il Napoli le prossime settimane saranno utili a gettare le basi di un rinnovo che tutti si augurano”.