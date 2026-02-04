Il Mattino: Conte vuole che la squadra dia il massimo a vincerle tutte

Il re delle panchine non riesce a guardare a chi è dietro di lui. Abituato come è a essere un vincente, pure se ha una squadra in mille pezzi, non può che mentalmente essere proiettato alla rimonta sull’Inter. Complicata, quasi un miraggio. Ma è più forte di lui, tant’è che lui o finisce primo o secondo. Non conosce altri piazzamenti in serie A. Perché Antonio Conte, dall’alto delle sue cinque Panchine d’oro che lo rendono l’allenatore più premiato dagli altri allenatori, proprio non riesce a non pensare in grande. E alla squadra, ieri, lo ha ribadito: dobbiamo provare a vincerle tutte da qui alla fine, dobbiamo dare il massimo come stiamo facendo fino ad adesso, senza pensare a chi non c’è. Un elenco di stelle: l’ultimo della lista è Di Lorenzo, 50 giorni di assenza. Ma da ieri inizia la seconda fase della stagione, quella senza la Champions ma dove va blindata proprio la zona Champions. Una ferita che ancora brucia tra gli azzurri ma da mettere alle spalle. Il calendario “senza troppi impegni” ora sorride al Napoli, unica con il Milan tra le grandi a non avere le coppe europee.