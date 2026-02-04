Genoa-Napoli sarà diretta da Massa di Imperia. Al Var Di Bello 

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventiquttresima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Genoa a Marassi il giorno sabato 7 febbraio alle ore 18:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Verrà assistito dai guardalinee Meli e Alassio mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Il Var sarà presieduto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi e ad assisterlo ci sarà Fabbri.

GENOA – NAPOLI Sabato 07/02 h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: FABBRI