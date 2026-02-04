“È incedibile”. Napoli, rifiutati 20 milioni per Vergara dal Tottenham. Il retroscena di Tuttosport

Nell’ultimo giorno di mercato, il Napoli ha rifiutato 20 milioni di euro dal Tottenham per Antonio Vergara. È quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Il numero 26 azzurro ha impressionato la dirigenza degli Spurs, che ha così deciso di presentare un’importante offerta agli azzurri per il ragazzo del vivaio. Ma, il Napoli ha risposto in maniera secca: “È incedibile”. Di seguito, il racconto.

Il presente dice che lo scugnizzo di Frattaminore è diventato grande e si sta imponendo come uno dei migliori talenti della nostra Serie A. Non a caso lunedì scorso durante l’ultimo giorno di mercato sul gioiellino classe 2003 era piombata una società di Premier League, pronta a versare nelle casse del club del presidente Aurelio De Laurentiis ben 20 milioni, pur di strapparlo al Napoli. Offerta recapitata direttamente dalla City londinese da parte del Tottenham, rimasto stregato dalla prestazione scintillante manifestata in Champions League contro il Chelsea dall’ex Reggiana. Con la rete da cineteca a suggellare un notte indimenticabile per Tony, al netto dell’eliminazione della sua squadra. Niente da fare per gli Spurs, murati dalla dirigenza partenopea con un eloquente quanto indiscutibile: “Vergara è incedibile”.