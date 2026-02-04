Compleanno azzurro: Rasmus Hojlund compie 23 anni. Gli auguri della Ssc Napoli

Compleanno in casa Napoli: Rasmus Hojlund compie oggi 23 anni. L’attaccante danese, arrivato in estate dal Manchester United per un pacchetto complessivo di 50 milioni di euro tra prestito e riscatto, ha da subito guadagnato la fiducia di Conte, imponendosi come numero 9 degli azzurri. Nel corso di quest’annata, ha totalizzato 10 gol e 3 assist in 29 presenze, oltre a dare un importante contributo alla manovra offensiva della squadra. Con la casacca partenopea, ha già vinto un trofeo: la Supercoppa Italiana. Qui, ha siglato un gol e un assist nella semifinale contro il Milan, oltre che una prestazione di altissimo livello nel confronto finale contro il Bologna. Di seguito, il messaggio pubblicato dalla Ssc Napoli sul proprio sito ufficiale.

“Compleanno in casa azzurra. Rasmus Højlund compie 23 anni. L’attaccante del Napoli è nato a Copenaghen il 4 febbraio 2003. A Højlund vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Rasmus ha esordito in maglia azzurra, andando anche a segno, il 13 settembre 2025 in occasione della vittoria per 1-3 a Firenze. Per lui 29 presenze e 10 gol col Napoli.Højlund ha contribuito alla conquista della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. Auguri, Rasmus!”

A Rasmus Hojlund vanno i più sinceri auguri di buon compleanno da parte della redazione di MondoNapoli.