CdS – Rrahmani-Napoli, il rinnovo va solo annunciato. I dettagli del nuovo accordo

Amir Rrahmani è uno dei leader indiscussi del Napoli. Acquistato dal Verona nel gennaio 2020, si è pian piano ritagliato spazio nella retroguardia partenopea, fino a diventarne un vero e proprio leader, di quelli di cui non si può proprio fare a meno. Il difensore kosovaro, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è in procinto di rinnovare il suo contratto. Il nuovo accordo scadrà nel 2029, segnando di fatto una sua importante scelta di vita. Di seguito, ecco quanto riportato.

“In attesa di rimodellare il presente, Rrahmani ha già fatto un viaggio nel futuro: tutto confermato, il rinnovo al 2029 va soltanto annunciato e ufficializzato. Il Napoli ha dovuto combattere anche contro le norme e le regole conducendo un mercato a saldo zero, ma una volta dribblati i limiti si potrà stappare lo champagne: Amir ancora azzurro. Azzurro per sempre: il 24 febbraio compirà 32 anni, più tre (di contratto) sono 35. È una scelta. È la vita che si fonde con il calcio”.