CdM – Napoli, oggi allenamento congiunto con il Giugliano a Castel Volturno. I dettagli

Oggi, il Napoli disputerà un allenamento congiunto con il Giugliano, formazione militante in Serie C. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, questa sarà l’occasione per visionare i nuovi arrivati Giovane ed Alission Santos, oltre che a sperimentare nuove soluzioni tattiche e valutare le condizioni degli acciaccati. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Durante il mercato sono arrivati Giovane dal Verona e Alisson Santos che ieri ha svolto il suo primo allenamento nel Napoli. Oggi l’ex Sporting Lisbona avrà la chance di calarsi di più nei meccanismibdi gioco con i suoi compagni, si disputerà a Castel Volturno un allenamento congiunto con il Giugliano, formazione di serie C in cui milita Giuseppe D’Agostino, cresciuto nel vivaio azzurro, coetaneo di Vergara con cui ha vissuto l’intera trafila nelle giovanili. A Genova rientreranno Milinkovic Savic, Mazzocchi e Rrahmani, Politano è tornato ad allenarsi e mette nel mirino il rientro in campo. Sarà monitorato giorno dopo giorno, se non ce la farà per la sfida di sabato al massimo contro il Como martedì prossimo in Coppa Italia ci sarà. L’allenamento congiunto contro il Giugliano sarà un’occasione anche per Lukaku dopo i venti minuti di gioco complessivi contro Juventus, Chelsea e Fiorentina. Ci sarà forse anche qualche traccia di sperimentazione tattica, magari sull’attacco a due punte che finora ha caratterizzato i momenti in cui il Napoli ha cercato di recuperare le partite. Il laboratorio Conte non si ferma mai, soprattutto con la settimana tipo”.