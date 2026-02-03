Tuttomercatoweb-Mercato del Napoli da 5.5: il motivo

Il mercato del Napoli non è stato convincente con i soli acquisti di Giovane dal Verona e Alisson Santos dello Sporting Lisbona; il quotidiano online Tuttomercatoweb ha sottolineato: “Il saldo ha inevitabilmente inciso come non mai. La scelta relativa a Giovane è però un rischio. Il timore, vista la somiglianza dell’operazione e la provenienza del calciatore, è che si possa ripetere uno Ngonge 2.0. Allison Santos è una scommessa. Conte avrà il compito di tirare fuori il meglio da una rosa ridotta ai minimi termini”.