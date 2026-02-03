Quando torna Di Lorenzo? Ecco quando dovrebbe stare fuori

Sospiro di sollievo per capitan Di Lorenzo, che ha riportato “solo” una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Fiducia da parte del Napoli di riaverlo a disposizione in tempi non eccessivamente lunghi, come riporta anche La Gazzetta dello Sport: “Si procederà con la terapia conservativa per recuperare dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. I tempi di recupero vanno dai quaranta ai sessanta giorni, ma conoscendo la tenacia del capitano, a Napoli sono tutti convinti di rivederlo in campo prima. Gattuso seguirà con attenzione l’evolversi del recupero del difensore azzurro, sperando di poterlo avere a disposizione per i playoff mondiali. Nessun rischio, per carità. Però, dopo giorni di grande apprensione, da ieri si respira un filo di fiducia in più nell’ambiente azzurro”.