Come è stato il mercato del Napoli? Per il Corriere dello Sport non raggiunge la sufficienza

Due acquisti e quattro cessioni in questa sessione invernale di calciomercato che non ha entusiasmato più di tanto gli addetti ai lavori. Il Corriere dello Sport dà un 5,5 all’operato del Napoli: “I paletti sul mercato hanno frenato i movimenti. Alla squadra, stremata dagli infortuni, serviva qualcosa di più di Giovane e di Alisson Santos. E soprattutto questo mercato ha certificato la delusione di quello estivo, con le cessioni di Lucca, Lang e Marianucci”. Quest’ultimo si è trasferito in prestito secco al Torino, stessa formula per Ambrosino passato al Modena in Serie B.