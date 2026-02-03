Chi recupera per Genova? In quattro scalpitano per rientrare tra i convocati

L’entità dell’infortunio di Di Lorenzo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente Napoli, ma la lista degli indisponibili è ancora lunga. In settimana, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbero arrivare notizie importanti da alcuni giocatori in vista della partita con il Genoa: “Contro la squadra di De Rossi potrebbero rivedersi un po’ di vecchi volti nuovi. Tradotto, potrebbero recuperare almeno in tre: Rrahmani, Mazzocchi e Milinkovic-Savic saranno valutati fino alla partenza per Genova ma nutrono speranze concrete di partecipare alla trasferta. Anche la situazione di Politano sarà tenuta d’occhio nel corso della settimana”.