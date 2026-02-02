Oggi a Coverciano si premia la Panchina d’Oro, Conte favorito

Momento difficile e impegnativo della stagione azzurra, tra infortuni e risultati che non sono quelli sperati, dopo la deludente uscita dalla Champions ed il distacco accumulato in campionato nei confronti dell’Inter.

Bersaglio della critica innanzitutto il tecnico azzurro Antonio Conte, per la gestione della rosa e per le scelte di mercato.

Una buona notizia per il tecnico azzurro dovrebbe però arrivare oggi da Coverciano: si celebra la 34esima edizione del premio Panchina d’oro ed il favorito è proprio l’allenatore azzurro, fresco vincitore di un Scudetto e di una Supercoppa.

Per il tecnico pugliese si tratterebbe del quinto riconoscimento personale, dopo quelli conquistati guidando la Juventus e l’Inter.