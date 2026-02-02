Il Mattino – Napoli, gli azzurri ci hanno provato fino alla fine per Lookman: il retroscena

Il Mattino svela alcuni retroscena sul possibile affare che avrebbe potuto portare Ademola Lookman a vestire la maglia del Napoli: “Il Napoli ha atteso fino alla fine l’Atalanta e un segnale da Percassi: l’obiettivo dei nerazzurri era liberarsi di Lookman. Su cui il Napoli ci ha provato in ogni maniera. Ma i bergamaschi volevano 40 milioni di euro ed è quello che, alla fine, sono riusciti a ottenere dall’Atletico Madrid (che pochi giorni fa aveva ceduto Raspadori proprio al club di Percassi). A quel punto, Sulemana viene messo fuori mercato, tant’è che ieri è pure sceso in campo nel derby lombardo con il Como. Da qui l’accelerata di Manna e la chiusura domenicale per Alisson Santos. Su cui, come raccontato, il Napoli era già addosso da metà settimana”.