Il Mattino – Napoli, contratto fino al 2031 per Alisson Santos: i dettagli

Il Mattino scrive dell’arrivo al Napoli dallo Sporting di Alisson Santos e dei dettagli dell’affare che lo porterà a vestire la maglia azzurra: “Il brasiliano dello Sporting Alisson Santos terza scelta. Ma Manna ha strappato l’accordo con l’esterno già la settimana scorsa, ottenendo la firma (virtuale) a un contratto fino al 2031 a circa 2 milioni di euro. Più bonus. Manna ha ottenuto un prestito a 3 milioni di euro. Con un diritto di riscatto più alto di quello che il Napoli avrebbe voluto: 15 milioni”.