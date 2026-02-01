Schira: “La Fiorentina ha la strada spianata per Zappa”

Uno degli obiettivi del Napoli per la fascia destra nel caso l’infortunio al ginocchio di Di Lorenzo fosse grave era Gabriele Zappa del Cagliari: tuttavia, visto che l’infortunio é meno grave del previsto, il club Partenopeo potrebbe rinunciare a rinforzare quella fascia. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X, questo cambiamento di strategia del Napoli lascia la strada spianata alla Fiorentina per il terzino destro del Cagliari classe 99.

Il club viola avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza: se la Fiorentina dovesse salvarsi, Zappa potrebbe firmare un contratto fino al 2030. A riportare ciò é sempre Schira.